WTA Auckland: Il Tabellone di Quali con l’order of play. Quattro azzurre al via. Sara Errani wild card

WTA Auckland International | Cemento | $275.000

(1) Ahn, Kristie vs Mcnally, Catherine

Schoofs, Bibiane vs Hibi, Mayo

Lepchenko, Varvara vs Kiick, Allie

Cocciaretto, Elisabetta vs (7) Bolsova, Aliona

(2) Badosa, Paula vs (WC) Fernandez, Leylah

Pattinama Kerkhove, Lesley vs Arconada, Usue Maitane

Li, Ann vs Cepede Royg, Veronica

Wickmayer, Yanina vs (5) Hibino, Nao

(3) Bogdan, Ana vs Gatto-Monticone, Giulia

Savinykh, Valeria vs Shinikova, Isabella

Anderson, Robin vs (WC) Rodionova, Arina

Arruabarrena, Lara vs (6) Minnen, Greet

(4) Giorgi, Camila vs Nara, Kurumi

Vandeweghe, CoCo vs Dolehide, Caroline

(WC) Routliffe, Erin vs (WC) Errani, Sara

Bara, Irina vs (8) Bonaventure, Ysaline

1. Yanina Wickmayervs [5] Nao Hibino2. [1] Kristie Ahnvs Catherine Mcnally3. CoCo Vandeweghevs Caroline Dolehide4. [WC] Erin Routliffevs5. Robin Andersonvs [WC] Arina Rodionova

Grandstand – Ora italiana: 22:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Ann Li vs Veronica Cepede Royg

2. [2] Paula Badosa vs [WC] Leylah Fernandez

3. Elisabetta Cocciaretto vs [7] Aliona Bolsova

4. [4] Camila Giorgi vs Kurumi Nara

5. Lara Arruabarrena vs [6] Greet Minnen

6. [3] Ana Bogdan vs Giulia Gatto-Monticone

Court 1 – Ora italiana: 22:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Lesley Pattinama Kerkhove vs Usue Maitane Arconada

2. Bibiane Schoofs vs Mayo Hibi

3. Varvara Lepchenko vs Allie Kiick

4. Irina Bara vs [8] Ysaline Bonaventure

5. Valeria Savinykh vs Isabella Shinikova