Incendi in Australia, il Challenger di Canberra “trasloca”… a Bendigo

Gli incendi non stanno dando tregua in Australia: tra le città maggiormente colpite vi è Canberra, che da lunedì prossimo avrebbe dovuto ospitare un torneo Challenger al quale risultano iscritti Andreas Seppi, Jannik Sinner e Lorenzo Giustino.

Viste le difficilissime condizioni meteorologiche, con un qualità dell’aria addirittura superiore a quella che si registra normalmente in metropoli mondiali come Pechino e New Delhi (nella giornata di ieri, 1° gennaio, Canberra è divenuta la città più inquinata del mondo), gli organizzatori, in accordo con l’ATP, hanno deciso di modificare la sede del torneo: la manifestazione si svolgerà a Bendigo, città di 77.000 abitanti a 620 chilometri da Canberra.