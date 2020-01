Del Potro potrebbe saltare gli Australian Open

Arriva una voce dall’Argentina: secondo il giornalista Bernardo Paredes de “La Voz de Tandil”, Juan Martin Del Potro potrebbe saltare i prossimi Australian Open.

Il campione argentino avrebbe passato il capodanno nella sua città, ancora alle prese con gli allenamenti e la riabilitazione dopo l’ennesimo grave infortunio al ginocchio. Purtroppo i dolori continuano, e questo sta mettendo in serio dubbio la sua partecipazione al primo Slam stagionale. Pare che JMDP stia meditando di prendersi ancora alcune settimane di lavoro e fisioterapia per rientrare nel tour in piena efficienza e non rischiare una ricaduta su di un fisico già notevolmente provato da mille problemi.





Marco Mazzoni