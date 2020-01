ATP Cup: Grigor Dimitrov leader, coach e giocatore fondamentale per la squadra bulgara – “In questi giorni ho trascorso del tempo con i giocatori ed è stata un’esperienza diversa “

Grigor Dimitrov, numero 20 al mondo, è anche il capitano della Bulgaria nell’ATP Cup che inizierà questa notte in Australia.

Il 28enne, in un’intervista, ha parlato delle particolarità di essere capitano giocatore della squadra bulgara. “Penso che essere un allenatore sia uno dei lavori più difficili. Ora so cosa si prova ad essere dall’altra parte dal campo. In questi giorni ho trascorso del tempo con i giocatori ed è stata un’esperienza diversa “, ha affermato Dimitrov.

E se Dimitrov è all’interno dell’élite mondiale del tennis, non lo sono gli altri membri del team: Dimitar Kuzmanov (466 °), Alexandar Lazarov (500 °), Alexander Donski (431 in doppio) e Adrian Andreev (1593 in doppio) sono presenti in realtà diverse, ma l’ex top 3 assicura che la squadra è pronta.

“Stanno facendo un lavoro stupendo. Per loro questo è qualcosa di nuovo. Svolgono un ottimo lavoro e sono molto orgoglioso di ognuno di loro ”.

La Bulgaria farà il suo debutto nell’ATP Cup venerdì contro la Gran Bretagna.