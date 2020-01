ATP Cup 2020, Gruppo C: il Belgio supera la Moldavia, Dimitrov a segno con la Bulgaria

E’ iniziata questa notte la nuova edizione dell’ATP Cup: a Sydney sono scese in campo le formazioni di Belgio e Moldavia, Steve Darcis e David Goffin hanno archiviato la pratica già dopo gli incontri di singolare superando rispettivamente Alexander Cozbinov e Radu Albot. Molto combattuto il match di doppio, vinto al fotofinish dagli esperti Gille/Vliegen sull’inedita coppia formata dai singolaristi moldavi Albot/Cozbinov.

E’ necessario il doppio decisivo, alla Bulgaria, per avere la meglio sulla Gran Bretagna: Cameron Norrie fa più fatica del previsto in apertura contro Dimitar Kuzmanov, riuscendo ad uscirne vittorioso solamente al terzo set; a mettere la situazione in parità è il capitano-giocatore bulgaro Grigor Dimitrov che, in rimonta, non dà scampo a Daniel Evans. Tornato nuovamente a difendere i colori della Bulgaria, al fianco di Alexandar Lazarov, il numero 20 ATP riesce nell’impresa di superare gli specialisti Jamie Murray e Joe Salisbury per 11-9 al supertiebreak.

GRUPPO C

Belgio-Moldavia 3-0

Steve Darcis (BEL) b. Alexander Cozbinov (MDA) 6-4 6-7(4) 7-5

David Goffin (BEL) b. Radu Albot (MDA) 6-4 6-1

Sander Gille/Joran Vliegen (BEL) b. Radu Albot/Alexander Cozbinov (MDA) 6-7(5) 7-6(4) 11-9

Bulgaria-Gran Bretagna 2-1

Cameron Norrie (GBR) b. Dimitar Kuzmanov (BUL) 6-2 3-6 6-2

Grigor Dimitrov (BUL) b. Daniel Evans (GBR) 2-6 6-4 6-1

Grigor Dimitrov/Alexandar Lazarov (BUL) b. Jamie Murray/Joe Salisbury (GBR) 7-6(5) 6-7(2) 11-9

Bulgaria-Moldavia (5 gennaio, Sydney) – Ore 00.00

Gran Bretagna-Belgio (5 gennaio, Sydney) – Ore 07.30

Gran Bretagna-Moldavia (7 gennaio, Sydney)

Belgio-Bulgaria (7 gennaio, Sydney)