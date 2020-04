International Tennis Series, Day 4: Paolo Lorenzi in campo alle 16 contro Brown

Quarta giornata di gare alle International Tennis Series di Bradenton (Florida): nel torneo d’esibizione farà quest’oggi il suo esordio il quindicenne russo Nikolay Sysoev (n.2166 nel ranking ATP di doppio e senza classifica mondiale in singolare). Paolo Lorenzi, l’unico italiano ai nastri di partenza, giocherà il suo primo incontro alle ore 16 contro lo statunitense Preston Brown, per poi tornare in campo alle 18 con il bulgaro Adrian Andreev e alle 20 con il già citato Sysoev.

INTERNATIONAL TENNIS SERIES – I PARTECIPANTI:

Paolo Lorenzi (ITA) – 121 ATP

Evan King (USA) – 398 ATP

Adrian Andreev (BUL) – 685 ATP

Emmett Ward (USA) – 1898 ATP

Preston Brown (USA) – 1978 ATP

Jamie Cerretani (USA) – D-150 ATP

Nikolay Sysoev (RUS) – D-2166 ATP

INTERNATIONAL TENNIS SERIES – IL PROGRAMMA DI OGGI:

Adrian Andreev (BUL) – Jamie Cerretani (USA) – 2-0 DA CONCLUDERE (Ore 14.30 italiane)

Adrian Andreev (BUL) – Nikolay Sysoev (RUS) Ore 15 italiane

Paolo Lorenzi (ITA) – Preston Brown (USA) Ore 16 italiane

Preston Brown (USA) – Nikolay Sysoev (RUS) Ore 17 italiane

Paolo Lorenzi (ITA) – Adrian Andreev (BUL) Ore 18 italiane

Preston Brown (USA) – Adrian Andreev (BUL) Ore 19 italiane

Paolo Lorenzi (ITA) – Nikolay Sysoev (RUS) Ore 20 italiane

GIOCATORE – PARTITE – VINTE – PERSE

Paolo Lorenzi (ITA) 9 – 8 – 1

Adrian Andreev (BUL) 5 – 4 – 1

Preston Brown (USA) 6 – 3 – 3

Evan King (USA) 6 – 2 – 4

Emmett Ward (USA) 3 – 0 – 3

Jamie Cerretani (USA) 5 – 0 – 5

Nikolay Sysoev (RUS) 0 – 0 – 0