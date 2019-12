Tornei Open di Natale, oggi la conclusione al CS 2000, in pieno svolgimento il C.S. Plebiscito

Giro di boa per i due tradizionali tornei Open di Natale: si avvia verso la conclusione il primo, iniziato il 7 dicembre, sui campi del Centro Sportivo 2000.

Saranno lunedì 30 dicembre le finali, e i giocatori ancora in lizza per il titolo sono di assoluto valore: nella parte alta del tabellone la testa di serie n.1 Daniele Capecchi, 2.1 e 676 ATP, non ha faticato ieri contro l’altoatesino Moritz Trocker, infortunato dopo soli quattro game, mentre il suo avversario di oggi, Walter Trusendi (2.2 e best ranking 299 ATP), ha dovuto faticare per tre ore per superare l’ostico 2.2 Alessandro Ceppellini (best ranking 720 ATP appena un anno fa).

Nella parte bassa del tabellone, il coach della 2001 Team Tennis Academy Marco Speronello, 2.1 e quest’anno vero e proprio mattatore nei tornei Open italiani, ha nettamente superato il 2.4 vicentino Alberto Orso, mentre il suo avversario sarà il 2.2 (e best ranking 636 ATP) Stefano Baldoni, già vincitore del torneo Open al CS Plebiscito lo scorso anno, che in tre set ha superato il 2.3 patavino Alessandro Ragazzi.

Nel tabellone femminile, continua la corsa della portacolori del C.S. Plebiscito Gloria Ceschi (2.4 e 1159 WTA in singolo e 741 WTA in doppio), che dopo aver superato l’altoatesina Lara Pfeifer, oggi si scontrerà con la plurivincitrice di questo evento Alessia Bianchi (2.3). Nella parte alta del tabellone la testa di serie n.1 Federica Di Sarra, 2.1 e 407 WTA, dopo aver domato l’ostica 2.4 Valentina Lia, oggi incontrerà la 2.4 Sofia Mariotto.

Si concluderà invece oggi il tabellone di doppio femminile, con la finalissima tra Gloria Ceschi 2.4/Valentina Losciale 2.4, vere esperte del settore, e le 2.5 Martina Muzzolon/Vittoria Modesti. Il tabellone di doppio maschile, invece, si concluderà domani con la finalissima tra Alessandro ragazzi 2.3/Marco Rampazzo 2.4 e i 2.4 Luca Serena/Daniele Valentino.