Cancellato il torneo WTA International di Lugano

Il torneo femminile di Lugano non avrà luogo nel 2020. La WTA ha infatti apportato importanti modifiche al calendario, tra le quali l’inserimento di un nuovo formato per la Fed Cup proprio nel periodo primaverile, che non permette l’organizzazione dell’evento ticinese. Quest’anno ad imporsi era stata la slovena Polona Hercog.

Dichiarano gli organizzatori: “Siamo spiacenti di informarvi che il torneo WTA di Lugano non avrà luogo nel 2020.

La WTA ha apportato importanti modifiche al calendario, tra i quali l’inserimento di un nuovo format per la Fed Cup nella primavera 2020.

Per questo motivo, siamo spiacenti di comunicare che il torneo non verrà riproposto l’anno venturo.

Siamo profondamente grati e desideriamo ringraziare il Tennis Club Lido di Lugano e il campo Marzio, la Città di Lugano, Lugano Region, la TV Svizzera, gli Sponsor, i Partner e Swiss Tennis per il contributo, la consulenza, il supporto e la preziosa collaborazione delle passate edizioni.

Ringraziamo anche tutte le giocatrici, che con il loro talento hanno intrattenuto il pubblico, competente ed appassionato, del Canton Ticino.