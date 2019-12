Esibizione Hawaii Open 2019: in serata debuttano Taylor Fritz e Angelique Kerber

E’ cominciato questa notte l’Hawaii Open 2019, tradizionale torneo d’esibizione di fine anno in corso di svolgimento a pochi giorni dal via della una nuova stagione agonistica: nei turni preliminari, Brandon Nakashima ha concesso appena un gioco al connazionale Christian Harrison (6-0 6-1), regalandosi la sfida con il numero uno del seeding Taylor Fritz (l’altra semifinale sarà Querrey-Thompson) mentre al femminile Yanina Wickmayer si è sbarazzata con un doppio 6-1 di Alyssa Tobita, approdando alle semifinali dove troverà Danielle Collins (nella parte bassa del tabellone si affronteranno Angelique Kerber e Misaki Doi).

TABELLONE MASCHILE

QUARTI DI FINALE

Taylor Fritz (USA) vs BYE

Brandon Nakashima (USA) b. Christian Harrison (USA) 6-0 6-1

Sam Querrey (USA) vs BYE

BYE vs Jordan Thompson (AUS)

SEMIFINALI

Taylor Fritz (USA) vs Brandon Nakashima (USA) – Ore 21 italiane

Sam Querrey (USA) vs Jordan Thompson (AUS) – Ore 24 italiane

TABELLONE FEMMINILE

QUARTI DI FINALE

Danielle Collins (USA) vs BYE

Yanina Wickmayer (BEL) b. Alyssa Tobita (USA) 6-1 6-1

Angelique Kerber (GER) vs BYE

BYE vs Misaki Doi (JPN)

SEMIFINALI

Danielle Collins (USA) vs Yanina Wickmayer (BEL) – Ore 22.30 italiane

Angelique Kerber (GER) vs Misaki Doi (JPN) – Ore 01.30 italiane