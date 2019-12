Esibizione Abu Dhabi: Rafael Nadal per la quinta volta vince il torneo (VIDEO)

Rafael Nadal ha vinto per la quinta volta in carriera il torneo di esibizione di Abu Dhabi.

In finale lo spagnolo ha sconfitto il greco Stefanos Tsitsipas con il risultato di 67 (3) 75 76 (3) dopo 3 ore e 13 minuti di partita.

Nella finale del 3/4 posto successo di Novak Djokovic che ha superato per 75 63 il russo Karen Khachanov.

L’Albo D’Oro

2009 (Jan.) United Kingdom Andy Murray Spain Rafael Nadal 6–4, 5–7, 6–3

2010 (Jan.) Spain Rafael Nadal Sweden Robin Söderling 7–6(7–3), 7–5

2011 (Jan.) Spain Rafael Nadal (2) Switzerland Roger Federer 7–6(7–4), 7–6(7–3)

2011 (Dec.) Serbia Novak Djokovic Spain David Ferrer 6–2, 6–1

2012 (Dec.) Serbia Novak Djokovic (2) Spain Nicolás Almagro 6–7(4–7), 6–3, 6–4

2013 (Dec.) Serbia Novak Djokovic (3) Spain David Ferrer 7–5, 6–2

2015 (Jan.) United Kingdom Andy Murray (2) Serbia Novak Djokovic walkover

2016 (Jan.) Spain Rafael Nadal (3) Canada Milos Raonic 7–6(7–2), 6–3

2016 (Dec.) Spain Rafael Nadal (4) Belgium David Goffin 6–4, 7–6(7–5)

2017 (Dec.) South Africa Kevin Anderson Spain Roberto Bautista Agut 6–4, 7–6(7–0)

2018 (Dec.) Serbia Novak Djokovic (4) South Africa Kevin Anderson 4–6, 7–5, 7–5