Elisabetta Cocciaretto premiata ai Super Tennis Awards Come Miglior Next Gen del 2019

Ai Super Tennis Awards 2019, la notte degli Oscar del tennis italiano che si sono tenuti quest’anno a Torino, Elisabetta Cocciaretto premiata come miglior Next Gen femminile. Un riconoscimento ricevuto dalle mani del capitano di Coppa Davis, Corrado Barazzutti.

La 18 anni, marchigiana, nel 2019 è passata dalla 715esima posizione nel ranking Wta dello scorso gennaio al numero 179 di questa settimana. Ha vinto a Trieste un Itf da 25mila dollari e due da 60mila dollari nel finale di stagione in Paraguay e Cile. Dotata di invincibile determinazione ha tutto per affermarsi, nel prossimo futuro, come una delle protagoniste del tennis femminile azzurro.

“Per come era iniziata la stagione non mi aspettavo di essere già a questo punto – ha ammesso Elisabetta – E’ stata una buonissima stagione, ho raggiunto obiettivi importanti, ma lo reputo un punto di partenza. Il mio obiettivo è diventare un’atleta fuori dal campo per poi migliorare le mie prestazioni in partita”.

Una delegazione della FIT Marche ha partecipato alla serata torinese con il presidente Emiliano Guzzo,il consigliere Andrea Pallotto e il delegato provinciale di Pesaro Vincenzo Padovani, i primi a congratularsi con Elisabetta.