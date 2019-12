Gazzetta Sports Awards 2019: Berrettini rivelazione, è di Sinner la miglior performance dell’anno

Nella serata di ieri, la Gazzetta dello Sport ha consegnato gli Awards 2019, i riconoscimenti agli atleti che si sono messi maggiormente in mostra nel corso dell’anno solare.

Due i protagonisti provenienti dal mondo del tennis: Matteo Berrettini ha vinto il premio di “Rivelazione del 2019“, imponendosi sui calciatori Zaniolo e Castrovilli, sulla nazionale femminile di calcio, Daniele Scardina (boxe), Simone Alessio (taekwondo) e il tuffatore Lorenzo Marsaglia. Il numero 8 ATP, qualificatosi per le ATP Finals di Londra, era anche tra i candidati per il titolo di “Uomo dell’anno“, vinto però dal CT Roberto Mancini, al quale è stato assegnato anche il riconoscimento di “Allenatore dell’anno” (fra i candidati c’era Riccardo Piatti).

Jannik Sinner, invece, si è aggiudicato il premio di “Performance dell’anno“: l’altoatesino, classe 2001, ha vissuto un 2019 memorabile sotto tutti i punti di vista, chiudendo la stagione tra i primi ottanta giocatori del mondo e col trionfo alle Next Gen ATP Finals di Milano. Tra i candidati a questo titolo, fra gli altri, anche Fabio Fognini, Fabio Quagliarella e Simona Quadarella. Sinner non è riuscito nella “doppietta” di imporsi anche come “Promessa dell’anno“: a vincere, infatti, è stata la giovanissima nuotatrice Benedetta Pilato.