ATP Awards 2019: riconoscimenti prestigiosi per Matteo Berrettini e Jannik Sinner

L’ATP ha reso noti i nomi dei vincitori degli ATP Awards relativi alla stagione agonistica appena conclusa. Matteo Berrettini ha ottenuto il riconoscimento di “Most Improved Player of the Year” per gli incredibili miglioramenti fatti registrare nell’arco della stagione, Jannik Sinner si è aggiudicato il premio di “Newcomer of the Year” per aver concluso l’anno in Top-100 dopo averlo iniziato al di fuori della posizione n.500.

ATP Tour No. 1

Rafael Nadal

ATP Tour No. 1 Doubles Team

Juan Sebastian Cabal & Robert Farah

Comeback Player of the Year

Andy Murray

Most Improved Player of the Year

Matteo Berrettini

Newcomer of the Year

Jannik Sinner

Stefan Edberg Sportsmanship Award

Rafael Nadal

Arthur Ashe Humanitarian Award

Kevin Anderson

ATPTour.com Fans’ Favourite (Singles)

Roger Federer

ATPTour.com Fans’ Favourite (Doubles)

Bob Bryan & Mike Bryan

ATP Coach of the Year

Gilles Cervara

Tim Gullikson Career Coach Award

Tony Roche

Ron Bookman Media Excellence Award

Courtney Walsh