ITF: Non ci saranno più i risultati Live nei tornei da 15 mila dollari

L’International Tennis Federation (ITF) ha annunciato che vieterà i risultati live nei tornei in denaro da $ 15.000 per eliminare la corruzione e la manipolazione dei risultati.

L’ITF e il Tennis Integrity Unit Supervisory Board (TIU) avevano già annunciato un piano per salvaguardare l’integrità del circuito del World Tennis Tour, che includeva un divieto di risultati dal vivo per tornei in denaro da $ 25.000 in giù e anche la trasmissione degli incontri. Tuttavia, la proposta annunciata oggi vale solo per quelli da $15.000.

Al fine di scoraggiare questo ormai divenuto un sistema, che minano l’integrità di questo sport, verranno aumentati i tornei da $25.000.