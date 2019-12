Il torneo di Solarino il prossimo anno punta a 4 tornei da 25 mila dollari

Nella relazione annuale del Presidente FIT SICILIA Gabriele Papacelli c’è stato spazio anche per i quattro tornei del circuito ITF WorldTennis Tour giocati allo Zaiera Tennis Resort di Solarino (SR) dal 24 novembre al 1° dicembre.

Un riconoscimento inedito per la direzione curata dal maestro catanese Renato Morabito, che con l’edizione 2019 ha raggiunto la sesta organizzazione in altrettanti anni. Morabito, in qualità di direttore del torneo, è stato premiato allo “Sporting Village” di Palermo durante la Festa del Tennis siciliano, nella stessa giornata in cui Federtennis Sicilia ha attributo riconoscimenti ai top 100 ATP Marco Cecchinato e Salvo Caruso.

“Competente ed appassionato maestro catanese – scrive il presidente regionale Papacelli nella propria relazione al presidente Federtennis Angelo Binaghi – che ha lavorato fortemente per la riuscita dei tornei di Solarino, a cui rivolgo i nostri complimenti per l’organizzazione”.

“E’ un premio dedicato a tutta la squadra che mi supporta durante la manifestazione – ha evidenziato Renato Morabito a margine dell’evento-. Il lavoro da svolgere non è indifferente e piano piano stiamo già pensando all’edizione 2020, dove speriamo di poter mettere in campo quattro torneo da $25,000 dollari. Ringraziamo il presidente Palpacelli per questo riconoscimento, si trasforma in motivo per intensificare il nostro impegno”.

Dunque appuntamento al 2020 con gli ITF di Solarino. Una manifestazione che quest’anno ha svelato il suo volto migliore, posizionandosi tra gli appuntamenti rilevanti della stagione ITF femminile nazionale e internazionale, ritagliandosi ufficialmente uno spazio importante nella stagione tennistica siciliana.