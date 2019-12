Borna Coric: “Viaggio 47 settimane all’anno”

Borna Coric, 28 ° nella classifica mondiale, ha colto l’occasione per parlare della sua vita personale e professionale.

Il croato, in un’intervista ha rivelato di avere una relazione sentimentale con una cantante: “Siamo sempre molto impegnati, ma parliamo abbastanza spesso, la amo come cantante e come persona”.

Aggiungendo questo: “Sono sicuro che canteremo la nostra canzone insieme. Ma sono così concentrato sul tennis che non riesco nemmeno ad innamorarmi o concentrarmi su altre cose. “

Il tennista ammette che la vita nel circuito non è facile, soprattutto perché ha uno stile di vita che lo fa uscire di casa molte volte: “Non è facile con così tanti viaggi. Viaggio 47 settimane all’anno. “