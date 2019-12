Il direttore del torneo di Ginevra spera in Roger Federer e attacca Stan Wawrinka

Il torneo ATP 250 di Ginevra ha la particolarità di giocare una settimana prima dell’inizio del Roland Garros, cosa che risulta essere un problema per attirare i migliori giocatori.

Tuttavia, il direttore del torneo Gerard Tsobanian è fiducioso di avere … Roger Federer in campo. “Cercheremo di averlo. Invieremo un messaggio a Tony Godsick (manager di Federer) e gli ricorderemo che il nostro torneo è in una buona posizione sul calendario per rodarsi prima del Roland Garros”.

Per quanto riguarda una possibile venuta di Stan Wawrinka. “Sto ancora aspettando che Stan mi chiami. Non l’ha ancora fatto. Se qualcuno vuole comprare o vedere una casa, deve chiamare il proprietario e iniziare a parlare dei prezzi. In caso contrario, è perché la persona che vuole acquistarla non è interessata. Stan ha il mio numero”.