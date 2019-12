Open Court: Novak Djokovic Miglior tennista nella decade 2010-2019, lo dice il campo, lo confermano i numeri (di Marco Mazzoni)

Il dibattito del GOAT (il più grande di sempre) è un argomento tanto affascinante quanto “inutile”. Il tennis nella sua storia ha attraversato molte epoche e cambiamenti epocali (dilettanti e pro, materiali, classifiche, ecc), che rendono impossibile stilare una vera graduatoria ed eleggere il migliore. Possiamo inserire centinaia di numeri, statistiche o quel che si voglia, ma arrivare ad eleggere il migliore di sempre resta e resterà un’opinione personale, per quanto basata su considerazioni interessanti.

Quel che invece possiamo certificare con discreta esattezza è un periodo storico più breve, ben definito ed omogeneo, dove i numeri hanno una valenza assoluta, confermati anche dalle sensazioni del campo. Se prendiamo la decade 2010-2019, appena andata in archivio, possiamo tirare una conclusione definitiva: Novak Djokovic è stato il tennista più forte di questo decennio.

Lo dice il campo, per le molte stagioni in cui il serbo è stato il più forte; lo confermano i numeri, assolutamente inequivocabili, che spiegano la costanza incredibile del serbo negli ultimi 10 anni, e lo pongono senza ombra di dubbio come tennista forse non più divertente o affascinante ma migliore come risultati. Eccoli qua di seguito.

Dal 2010, Djokovic ha vinto 15 Slam (Nadal 13, Federer 5)

Negli scontri diretti con Rafa e Roger, vanta una bilancio di 42 vittorie e 25 sconfitte

Ha terminato per 5 volte la stagione come n.1 del ranking ATP (Nadal 4)

È stato il primo tennista dai tempi di Rod Laver a vincere i 4 gli Slam consecutivamente, ma non nello stesso anno solare (quindi una sorta di Grande Slam “spurio”)

Nel periodo 2010-2019 ha vinto tutti i 9 Masters 1000 e le ATP Finals, unico tennista a riuscirci nella storia (da quando esiste ovviamente la categoria dei Masters 1000)

Nel decennio detiene il record di più settimane passate come n.1 della classifica

Ha vinto più ATP Finals (5)

Ha vinto più titoli Masters 1000 (29)

Ha vinto più tornei complessivamente (61)

Sommando i grandi tornei (Slam, Masters 1000, ATP Finals) della decade, supera tutti gli altri giocatori

Djokovic ha chiuso il periodo 2010 – 2019 con i seguenti numeri complessivi, i migliori del ATP Tour:

Totale: 627 vittorie e 100 sconfitte

Australian Open: 54 vittorie / 4 sconfitte

Roland Garros: 52 vittorie / 9 sconfitte

Wimbledon: 57 vittorie / 5 sconfitte

US Open: 53 vittorie / 6 sconfitte

ATP Finals: 31 vittorie / 9 sconfitte

Numeri impressionanti, che certificano quel che il campo ci ha raccontato in moltissime stagioni; soprattuto il 2011 (in cui vinse i primi 41 match della stagione, sconfitto “solo” da Federer a Roland Garros, altrimenti sarebbe stato un probabile Grande Slam) ed il periodo 2015-2016, dove in campo riusciva a controllare tutto, il gioco, l’avversario, ogni condizioni tecnica o tattica, con sconfitte rarissime dovute a brevi cali nell’attenzione o prestazioni mostruose dell’avversario.

Numeri che indicano chiaramente, senza ombra di dubbio, che Novak Djokovic è stato il GOAT del decennio 2010-2019.

Marco Mazzoni

@marcomazz