Diriyah Tennis Cup: Il Tabellone Principale e il programma della prima giornata. C’è Fabio Fognini

Questo il programma di domani della Diriyah Tennis Cup, che si svolgerà in Arabia Saudita da domani al 14 Dicembre.

CENTER COURT start 02:00 pm (Italiane)

F. Fognini (ITA) vs J. Isner (USA)

G. Monfils (FRA) vs S. Wawrinka (SUI)

Not Before 6:00 pm

D. Medvedev (RUS) vs J. Struff (GER)

D. Goffin (BEL) vs L. Pouille (FRA)

Il Tabellone Principale

