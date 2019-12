I riconoscimenti 2019 della WTA

Come migliore giocatrice in assoluto è stata premiata l’australiana Ashleigh Barty (1), capace di vincere quattro titoli tra cui il Roland Garros, mentre la canadese Bianca Andreescu (5), impostasi agli US Open, è stata nominata “newcomer of the year”. La giocatrice maggiormente migliorata, seconda la giuria composta da media internazionali, è stata invece l’americana Sofia Kenin (14).

Belinda Bencic è stata premiata quale “comeback player of the year” della WTA, in virtù della spettacolare stagione che l’ha riportata nelle migliori 10 tenniste al mondo dopo essere scivolata fino alla 318a posizione nel 2017.