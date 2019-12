Marion Viertler riceve la wild card nel torneo del Cairo e domani debutterà

Marion Viertler ha ricevuto una wild card per il tabellone principale del torneo ITF da 15 mila dollari del Cairo.

La 18enne italiana, che nelle ultime due settimane ha vinto ben 12 partite consecutive al Cairo (titolo e stop nei quarti di finale), appare da lunedì per la prima volta in carriera nel ranking WTA.

Viertler, numero 1047 del mondo, debutterà domani, mercoledì contro la wild card Hala Fouad, giocatrice egiziana che ha battuto già due settimane fa nel terzo turno delle qualificazioni con il punteggio di 6-1, 6-4.

Md

Steur [1] – Gai

Badawi – Refaat

Ebrahim [WC] – [Q]

[Q] – Stevens [6]

Lantigua De La Nuez [4] – Makhorkina

El Sayed – Sokovic

Viertler [WC] – Fouad [WC]

Bizhukova – Zolotareva [8]

Alhussein Abdel Aziz [7]

Augustinova – Dmitrieva

Powaska-Kobylarz – Kalinina

Lavino [Q] – Simion [3]

Marfutina [5] – Sopkova [WC]

Melgers – Jamshidi

[Q] – [Q]

[Q] – Kolar [2]