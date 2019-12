Daniil Medvedev e la polemica sul torneo di Diriyah: “Le condizioni di calore e umidità sono molto simili a quelle che troverò in Australia”

Daniil Medvedev, 23enne russo che nel 2019 ha fatto il salto nella top 5 mondiale, vincendo due Masters 1000 (Cincinnati e Shanghai) e raggiungendo la finale agli Us Open, giocherà in questo mese di dicembre in Arabia Saudita e a Abu Dhabi in due tornei di esibizione, ma il primo, che si giocherà dal 12 al 14 dicembre sta causando polemiche.

Soprattutto per il clima di tensione politica nel paese e del fatto che il montepremi sarà di tre milioni di euro. Più di chi ha vinto il Roland Garros nel 2019.

Il russo nega che giocherà in Arabia per soldi. “È bello per me giocare in Arabia Saudita. Le condizioni di calore e umidità sono molto simili a quelle che troverò in Australia. Sarà molto importante per tutti, il torneo è competitivo. Voglio anche aiutare a promuovere il tennis in questi paesi”.

Il torneo, che si svolgerà a Diriyah, avrà al via anche Stan Wawrinka, John Isner, Fabio Fognini, Lucas Pouille e David Goffin.