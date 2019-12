Clamoroso errore dell’ITF? Il giocatore che non ha mai preso una racchetta in mano ed entrato in un torneo per far vincere gli amici

Artem Bahmet, che ieri ha perso per 60 60 nelle qualificazioni del torneo ITF di Doha senza realizzare un solo 15, in realtà sarebbe il manager di uno scommettitore e la sua partecipazione a questa competizione ha fatto guadagnare denaro ai suoi compagni scommettitori. “Questo incontro valeva un viaggio per due persone a Doha con un buon hotel incluso”, si legge in un messaggio. Gli altri notano che Artem non ha mai preso una racchetta in vita sua e che la sua sconfitta era prevedibile. “Non conosce nemmeno le regole”, si pò leggere in altri messaggi …

L’ucraino gareggerà di nuovo la prossima settimana in un altro torneo di qualificazione ITF a Doha, ma dopo quanto accaduto è possibile che a Bahmet venga negato l’ingresso.