Lorenzo Sonego sulla Davis: “il nuovo formato non ci entusiasma”

Nel corso di un’intervista a SuperTennis TV, Lorenzo Sonego ha parlato della Davis e di altri argomenti.

“Sono onorato di essere stato lì, anche se il nuovo formato non ci entusiasma. Spero di essere capace, in futuro, di far nuovamente parte del team e di dare così il mio contributo”.

“Non mi sarei mai aspettato di ottenere un risultato così importante su erba come vincere il torneo di Antalya.

Venivo da due sconfitte al primo turno, perciò non è che avessi grandi aspettative. Ma raggiungere i quarti di finale a Monte Carlo e giocare bene contro Roger Federer al Roland Garros mi hanno dato molta fiducia”.