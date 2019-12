Fabio Fognini presenta il suo nuovo team

Dopo aver rotto con Franco Davin qualche mese fa, Fabio Fognini ha presentato la sua nuova squadra attraverso i social network: “Sono felice di presentarvi il mio nuovo team! Sono entusiasta di lavorare con Corrado Barazzutti, che sarà il mio capo allenatore. Oltre a lui ci saranno Stefano Barsacchi come assistente, Giovanni Teoli come fisioterapista e Alberto Giraudo, ex tennista. Non vedo l’ora che inizi la nuova stagione “