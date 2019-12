Andrea Petkovic conduttrice (VIDEO)

Andrea Petkovic non ha ancora appeso la racchetta al chiodo, ma ha sempre avuto l’idea che il tennis non durasse per sempre.

Con una laurea in scienze della comunicazione, l’ex top 10 mondiale ha approfittato della preseason per fare un breve stage su un canale televisivo tedesco sportivo.

I suck at German but I'm pretty sure she said "my name is Andrea Petkovic and I'm new here"? Or something like that 😂 and that's all I needed to know 😂 pic.twitter.com/7nGGH1YXsH

— LorenaPopa 🕵️‍♀️🎾 (@popalorena) December 2, 2019