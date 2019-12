Fabio Fognini ha iniziato la preparazione con la presenza di Barazzutti: “È iniziato tutto dall’anno magico di Cecchinato, quando raggiunse le semifinali a Parigi”

Fabio Fognini In un’intervista esclusiva a Sky Sport, ha dichiarato: “Ho iniziato da pochi giorni la preparazione. Quindi sono abbastanza stanco, anche perché dopo la Coppa Davis ho staccato la spina. Sono stato con la famiglia e adesso ci ritroviamo sui campi da tennis. Anno magico per l’Italia? Concordo. È iniziato tutto dall’anno magico di Cecchinato, quando raggiunse le semifinali a Parigi.

Di conseguenza, io ho vinto Monte Carlo, Berrettini ha fatto semifinale agli US Open ed è entrato nei primi dieci. Abbiamo giovani molto promettenti: Sinner, Musetti. Il movimento italiano maschile è in crescita.”

“Peccato per la Coppa Davis, dove non siamo riusciti a qualificarci; però adesso è tempo di ricaricare le pile e di allenarsi per cercare di arrivare in Australia nel miglior modo possibile. Questa settimana sono qui con Corrado Barazzutti che mi darà una mano.”

“Sono contento perché ho grande stima di Corrado, ovviamente da italiano Roma è un sogno. La cosa principale è allenarsi bene. Passerò il Natale con la mia famiglia, visto che arriverà il mio secondo figlio e poi cercherò di ricominciare bene in Australia”.