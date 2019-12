Possibile wild card per Marion Viertler nel prossimo 15.000 al Cairo

Abbiamo raggiunto al telefono il coach Ercolani che ci ha rilasciato questa dichiarazione riguardo il match giocato oggi al Cairo da Marion Viertler contro la tedesca Steur:

“Oggi ha dimostrato di poter competere alla pari con giocatrici di questo livello e questo è sicuramente già un ottimo punto di partenza

Diciamo che ha perso per mancanza d’esperienza, o meglio, di abitudine a questo tipo di partite.

Fisicamente non l’ho vista male nonostante il numero di match disputati.

Magari , dopo tanti match, ha lasciato per strada un po’ di energia mentale ma credo che oggi abbia perso per alcune giocate sbagliate in momenti importanti del match

Probabilmente riceverà la wildcard per il prossimo torneo

Avremo tempo di prepararci e di provare a far bene nuovamente e per lei ogni partita giocata sarà un’ottima esperienza.

Aspettiamo di sapere domani per la wild card poi torneremo a Merano”.





Antonio De Filippo