Breaking: Caroline Wozniacki annuncia il ritiro dopo i prossimi Australian Open

La ex n.1 del mondo Caroline Wozniacki oggi ha pubblicato un lungo post proprio profilo social Instagram, annunciando che i prossimi Australian Open saranno il suo ultimo torneo.

Queste le sue parole: “Ho giocato a tennis professionalmente da quando avevo 15 anni. In tutto questo tempo ho vissuto un fantastico primo capitolo della mia vita. Con 30 titoli in singolare WTA, una classifica numero 1 al mondo per 71 settimane, una vittoria nelle Finals WTA, 3 Olimpiadi incluso il portare la bandiera per la mia nativa Danimarca e la vittoria di un titolo Slam agli Australian Open 2018, ho realizzato in campo tutto ciò che potevo sognare.

Mi sono sempre detta, quando verrà il momento, ci sono cose lontane dal tennis che voglio fare con tutta me stessa, quel tempo è arrivato. Negli ultimi mesi, mi sono resa conto che nella vita c’è moltissime cose che vorrei realizzare fuori dal campo. Sposarsi con David era uno di quegli obiettivi e formare una famiglia con lui continuando a viaggiare per il mondo, e aiutando ad aumentare la consapevolezza sull’artrite reumatoide (progetto in arrivo) sono tutte mie passioni che andranno avanti.

Quindi, oggi sto annunciando che mi ritirerò dal tennis professionistico dopo gli Australian Open a gennaio. Questo non ha nulla a che fare con la mia salute e questo non è un addio, non vedo l’ora di condividere il mio emozionante viaggio in avanti con tutti voi!

Infine, voglio ringraziare con tutto il mio cuore i fan, i miei amici, i miei sponsor, la mia squadra, in particolare mio padre e allenatore, mio ​​marito e la mia famiglia per decenni di supporto! Senza tutti voi non avrei mai potuto farlo!”.

Caroline è stata una delle tenniste più consistenti dell’ultima decade. Per 11 stagioni consecutive ha concluso l’anno tra le top20. Vanta un solo titolo Slam, ma moltissime presenze tra le migliori nei Majors, in particolare allo US Open, dove vanta due finali (2009 e 2014) e tre semifinali (2010, 2011 e 2016). Mancherà nel tour WTA il tuo tennis difensivo di qualità ed il suo sorriso solare.

