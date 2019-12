Il pensiero di Felix Auger Aliassime

Il canadese Felix Auger Aliassime ha concesso un’interessante intervista al giornale Montreal Journal: “Nonostante io viva a Montecarlo il mio tenore di vita non è cambiato.

Non compro auto di lusso o faccio spese folli, non ho quindi cambiato le mie abitudini. Economicamente i miei guadagni non sono niente male, ma gestisce tutto il mio agente. In questo momento onestamente voglio solo concentrarmi sulla mia carriera e vivere bene.

Tutti vogliono guadagnare tanto per avere maggiori comfort e libertà, ma questa non è una mia priorità. Ogni tanto compro bei vestiti, ma per me il denaro non porta libertà.

Bisogna spendere il denaro in base a cio che uno desidera, ma rispettando determinati valori. Non bisogna spendere senza motivo. Avere più o meno soldi non mi cambierà, anche se posso permettermi più cose, io rimarrò lo stesso.

“Qui i campi di terra battuta sono impeccabili, è sempre bello giocarci e le condizioni sono sempre buone. Siamo alla fine dell’anno e stiamo giocando senza alcun problema. Inoltre ci sono alcuni luoghi molto belli da visitare e che mi permettono di evadere, di tanto in tanto, dalla città”.

“Passare dal numero 108 al numero 21 in un anno è in grande risultato, ma non sono sorpreso delle mie qualità. Non c’è mai stata una sola volta in cui non ero consapevole di essere al posto giusto”