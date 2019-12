Lemon Bowl 2020 alle porte: Aperte le iscrizioni

Tutto pronto per il Lemon Bowl 2020. Come di consueto saranno tre i circoli ad ospitare la nuova edizione del torneo: New Penta 2000 (sede centrale), Polisportiva Palocco ed Eschilo 2, per un totale di oltre 30 campi a disposizione. A contendersi l’ambita coppa piena di limoni, ragazze e ragazzi delle categorie under 10, 12 e 14. Quest’anno non andrà in scena il torneo promozionale under 8. Lo spirito che aveva dato vita al progetto si è perso nel corso degli anni, inducendo gli organizzatori con rammarico a far scendere in campo le categorie under 10, 12 e 14. A contendersi l’ambita coppa piena di limoni ragazze e ragazzi da ogni angolo del pianeta, pronti a darsi battaglia fino all’ultimo ‘15’ con il sogno di scrivere il proprio nome nell’albo d’oro.

Sulle orme di Musetti, Zeppieri e… Berrettini – Tanti i giovani e giovanissimi pronti ad inseguire un sogno divenuto realtà per molti degli astri nascenti del tennis italiano ed internazionale. Lorenzo Musetti, vincitore quest’anno degli Australian Open Junior e semifinalista nel torneo Challenger di Milano, si aggiudicò il titolo under 10 nel 2012 e raggiunse la finale under 12 due anni più tardi. Ad incantare il pubblico romano furono anche Giulio Zeppieri, recente vincitore delle qualificazioni Next Gen, e la marchigiana Elisabetta Cocciaretto. Senza dimenticare l’attuale top-10 Matteo Berrettini, più volte protagonista, anche se mai vincitore, del Lemon Bowl. Come sempre il torneo vedrà una folta partecipazione di giocatori stranieri (provenienti da quattro diversi continenti), pronti a seguire le orme di grandi campioni come Ivan Ljubicic, Jelena Jankovic, Anna Kournikova e Borna Coric.

Prequali a un passo dal via – L’edizione numero 36 di uno fra i più prestigiosi tornei giovanili del mondo prenderà il via con le prequalificazioni, in programma dal 13 al 23 dicembre solo ed esclusivamente per le categorie under 12 NC ed under 14 NC – 4’6 – 4’5 – 4’4 – 4’3. Le iscrizioni (aperte fino a domenica 8 dicembre alle ore 18) potranno essere effettuate prima della pubblicazione ufficiale delle nuove classifiche nazionali; l’organizzazione del Lemon Bowl provvederà in seguito ad aggiornarle correttamente. A seguire le qualificazioni, in programma dal 27 dicembre al 1 gennaio (con iscrizione entro domenica 15 dicembre); tutti in campo per il main draw, infine, a partire dal 2 gennaio con epilogo nelle usuali finalissime dell’epifania.

Tutte le informazioni, le foto e i commenti delle passate edizioni del torneo sono disponibili sul sito web ufficiale: www.lemonbowl.it