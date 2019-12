Roger Federer: “il tennis per me non è un lavoro. È passione Punto”

Roger Federer, 38 anni, ha concluso la sua 22a stagione nel circuito ATP al terzo posto nella classifica mondiale. Lo svizzero non ha una ricetta per la longevità, ma spiega quali sono stati i suoi “segreti” negli ultimi anni.

“Il Segreto per la mia longevità? Passione, motivazione e anche ricordi perché ho iniziato a giocare a tennis oltre 30 anni fa. Ricordo spesso il privilegio di avere un lavoro come questo che è sempre stata la mia passione. Quindi il tennis per me non è un lavoro. È passione Punto”, ha confessato in dichiarazioni durante la preseason, ricordando ancora una volta l’importanza della famiglia e del suo team.