Diriyah Tennis Cup: esibizione in Arabia Saudita, ci sarà anche Fabio Fognini

La Diriyah Tennis Cup sarà il primo evento tennistico della storia ad essere ospitato da un paese come l’Arabia Saudita: la nuova manifestazione, che si disputerà dal 12 al 14 dicembre in un impianto con capienza di ben 15.000 posti a sedere, vedrà la partecipazione di otto giocatori di altissimo livello anche grazie ad un montepremi di ben 3 milioni di dollari.

Uno dei primi a confermare la sua presenza è stato Fabio Fognini, che prenderà la scena con Daniil Medvedev, Lucas Pouille, Stan Wawrinka, David Goffin e John Isner: restano ancora due nomi da svelare da parte degli organizzatori, che hanno provato a contattare Roger Federer ma non sono riusciti nell’intenzione di convincerlo a prendere il via in questa nuova esibizione che, a giudicare dalle prime indiscrezioni, sembrerebbe poter avere un gran futuro.