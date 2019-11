Roger Federer pensa di andare in Colombia a Marzo per recuperare l’incontro non disputato

Roger Federer, numero tre al mondo a 38 anni, ha girato l’America Latina per una settimana, riempiendo gli stadi in Cile, Argentina, Colombia, Messico (ben 42.000!) e in Ecuador, ma l’incontro colombiano non si è potuto disputare.

Una crisi politica nel paese ha indotto il governo e le forze di sicurezza a imporre il coprifuoco entro un certo orario, annullando l’evento per motivi di sicurezza.

Tony Godsick, manager di Roger Federer, assicura che i fan saranno premiati. “Roger vuole tornare a Bogotà per competere l’anno prossimo. Se ciò non sarà possibile, rimborseremo i soldi del biglietto a tutti i fan che lo avranno acquistato. Stiamo cercando una data che corrisponda al suo calendario. Forse vicino al torneo di Miami.”