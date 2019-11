Reilly Opelka ammira Gerard Piqué

Reilly Opelka, 22 anni, ha fatto parte del team americano nella prima edizione della rinnovata Davis Cup. Le cose non sono andate bene per il gigante di 2,10 metri, che ha perso i suoi due incontri contro Vasek Pospisil e Fabio Fognini – ma rispetto ad altri a lui sono piaciute le intenzioni di Gerard Piqué, un calciatore professionista ancora in piena carriera, che ha speso tempo e denaro per sostenere uno sport che non è il suo.

“Solo il fatto che voglia fare qualcosa per il nostro sport dice molto su di lui. Lo rispetto immensamente. Era come se Kobe Bryant fosse interessato al tennis e volesse investire nel nostro sport ”, ha dichiarato Opelka, che ha paragonato il calciatore all’ex leggendario giocatore di basket dei LA Lakers.

“Intendo impostarlo come obiettivo annuale. Voglio vincere questa competizione tanto quanto qualsiasi altro torneo del Grande Slam “.