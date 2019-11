Giulia Gatto Monticone vince a Solarino: “E’ stata una partita davvero difficile”

Solarino si tinge di Azzurro! Dopo tre set giocati in ogni condizione climatica e due ore e mezza di match Giulia Gatto Monticone ha battutto la croata Jana Fett 2-6, 6-3, 7-5 e vinto la Top Spin Energy Cup W25.

Nessun italiana era arrivata fino in fondo ai tornei ITF di Solarino, cosa è invece riuscita alla tennista piemontese.

“Felicissima davvero, non me l’aspettavo – spiega l’azzurra -. E’ stata una partita davvero difficile perché Fett gioca bene e abbiamo giocato in tutte le condizioni: sole, pioggia, vento. Tutto è stato davvero difficile. Non sono partita bene al primo set, ho preso due break dove ero in vantaggio, quello mi aveva molto buttato giù. Nel secondo set ho cercato di riprendere il match, fare il mio gioco e fare spostare la mia avversaria più possibile. Il terzo set è stata una lotta di nervi: sono riuscita a breakarla sul 3-2, sono andata sul 4-2 io e poi ho giocato un game male andando sotto 5-4, rimontando 7-5. E’ stato veramente difficile perché alla fine non riuscivo a muovermi bene ed ero un po nervosa. Devo ringraziare tanto il mio coach Tommaso Iozzo che è stato qui in settimana incitandomi ogni match e ogni punto. Questa vittoria la devo a lui e la dedico a lui. Sono veramente felice – ribadisce Gatto Monticone – sono venuta qui per fare un paio di partite, sicuramente non mi aspettavo di finire questo mio bellissimo anno con una vittoria. Voglio ringraziare chi è impegnato nel torneo di Solarino, dalle ragazze al desk, al Supervisor che ci ha aiutato ieri, alla physio che mi ha aiutato in settimana per via di qualche piccolo acciacco, ringrazio tutti gli arbitri. Sono veramente contenta, purtroppo vado via ma mi sono trovata benissimo”.