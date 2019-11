La Davis di Rafael Nadal

Questa è sicuramente la Coppa Davis di Rafael Nadal.

Il tennista spagnolo ha vinto 8 partite su 8 tra singolare e doppio ed in 68 turni di battuta ha tenuto il servizio per ben 68 volte.

Lo spagnolo ha raggiunto il traguardo i 29 vittorie consecutive in singolare in Davis.

In questa settimana di Davis, Rafael Nadal è stato l’uomo in più per il team iberico e non ha caso si tratta del primo giocatore del mondo.