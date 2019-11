Davis Cup Finals: diramate le teste di serie per le qualificazioni dell’edizione 2020

L’International Tennis Federation ha reso noti i nominativi delle dodici squadre teste di serie al sorteggio per le qualificazioni delle Davis Cup Finals 2020, il cui svolgimento è previsto per le ore 12 di domani (24 novembre). Tra queste figura anche l’Italia, eliminata quest’anno nel girone eliminatorio composto da Canada (finalista) e Stati Uniti: la Nazionale guidata da Corrado Barazzutti è la numero sei del seeding e potrà vedersela esclusivamente con una squadra non inserita tra le teste di serie (si gioca il 6-7 marzo 2020).

TESTE DI SERIE:

1 Croazia

2 Belgio

3 Argentina

4 Stati Uniti

5 Australia

6 Italia

7 Germania

8 Kazakistan

9 Repubblica Ceca

10 Austria

11 Giappone

12 Svezia

NON TESTE DI SERIE:

Bielorussia

Brasile

Cile

Colombia

Ecuador

Ungheria

Corea del Sud

Olanda

Slovacchia

Uruguay

Uzbekistan

Vincitrice di Pakistan-India (29-30 novembre)