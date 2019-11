Davis Cup Finals: Il Canada è in Finale

Canada in finale

Il Canada è la prima finalista della nuova Coppa Davis. A Madrid i nordamericani, che per la prima volta nella loro storia avranno l’occasione di mettere le mani sull’Insalatiera più prestigiosa del mondo, hanno avuto la meglio sulla Russia al tie-break del terzo set del doppio: sotto 4/2, Denis Shapovalov (15) e Vasek Pospisil (150) sono riusciti a ribaltare l’inerzia del match per imporsi su Karen Khachanov (17) e Andrey Rublev (23) con il risultato di 6-3 3-6 7-6 (7/5).

I due singolari si erano chiusi sull’1-1 per le vittorie di Rublev, 6-4 6-4 su Pospisil, e di Shapovalov, 6-4 4-6 6-4 su Khachanov. L’altra semifinale verdà opposti i padroni di casa della Spagna alla Gran Bretagna.