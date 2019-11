Davis Cup Finals: domenica il sorteggio delle qualificazioni per l’edizione 2020

L’International Tennis Federation (ITF) e Kosmos Tennis hanno annunciato che gli accoppiamenti per le Qualificazioni alle Davis Cup Finals 2020 saranno determinati domenica 24 novembre alle ore 12 locali presso la Caja Magica di Madrid. La cerimonia verrà trasmessa in diretta streaming sul sito ufficiale della competizione e sui canali ufficiali Facebook e Twitter.

Tra le ventisei nazioni eleggibili per la disputa delle Qualificazioni 2020, due squadre verranno omaggiate di una wild card (per l’edizione di quest’anno hanno ricevuto l’invito Argentina e Gran Bretagna) mentre le altre ventiquattro si affronteranno nel weekend del 6-7 marzo in dodici sedi. Chi sarà inserito, dunque, nel torneo di Qualificazione? Le quattordici formazioni che hanno terminato le Davis Cup Finals 2019 dal 5° al 18° posto e le dodici squadre che hanno vinto le sfide del Group I disputate nello scorso mese di settembre.

Le due wild card saranno annunciate a pochi minuti dall’inizio del sorteggio delle Qualificazioni e, assieme alle quattro semifinaliste di quest’anno (Spagna, Russia, Canada, Gran Bretagna), torneranno in campo direttamente il prossimo anno, dal 23 al 29 novembre 2020, in quel di Madrid.

DAVIS CUP FINALS 2020 – PARTECIPANTI: Spagna, Russia, Canada, Gran Bretagna, Wild Card 1, Wild Card 2 + 12 qualificate

QUALIFICAZIONI DAVIS CUP FINALS (6-7 MARZO 2020) – PARTECIPANTI: Serbia, Australia, Germania, Argentina, Francia, Giappone, Croazia, Cile, Belgio, Colombia, Kazakistan, Olanda, Italia, Stati Uniti, Brasile, Ecuador, Uruguay, vincente Pakistan-India (29-30 novembre 2019), Uzbekistan, Corea del Sud, Repubblica Ceca, Svezia, Austria, Ungheria, Slovacchia, Bielorussia

Dall’inviato a Madrid, Lorenzo Carini