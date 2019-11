Davis Cup Finals: Krajinovic-Djokovic ok, la Serbia vola ai quarti di finale [LIVE]

GRAN BRETAGNA – KAZAKISTAN 1-0

Kyle Edmund (GBR) b. Mikhail Kukushkin (KAZ) 6-3 6-3

Daniel Evans (GBR) – Alexander Bublik (KAZ) 7-5 2-1 – IN CORSO

Jamie Murray/Neal Skupski (GBR) – Andrey Golubev/Aleksandr Nedovyesov (KAZ)

Seconda vittoria in quel di Madrid per Philipp Kohlschreiber, che regola Nicolas Jarry in due set (6-4 6-3) e regala alla Germania l’accesso ai quarti di finale da prima del girone (affronterà la vincente di Kazakistan-Gran Bretagna). Con i sudamericani ormai fuori dai giochi, non avranno più alcuna importanza il secondo singolare tra Struff e Garin né, tanto meno, il doppio tra Krawietz/Mies e Garin/Jarry. La terza compagine inserita in questo raggruppamento, l’Argentina, è molto vicina al ripescaggio tra le due migliori seconde (l’Albiceleste deve sperare che la Serbia vinca con la Spagna).

GERMANIA – CILE 1-0

Philipp Kohlschreiber (GER) b. Nicolas Jarry (CHI) 6-4 6-3

Jan-Lennard Struff (GER) – Cristian Garin (CHI)

Kevin Krawietz/Andreas Mies (GER) – Cristian Garin/Nicolas Jarry (CHI)

Filip Krajinovic e Novak Djokovic lanciano la Serbia ai quarti di finale delle Davis Cup Finals di Madrid: contro la Francia, pratica chiusa dopo i due singolari a causa delle vittorie ottenute ai danni rispettivamente di Jo-Wilfried Tsonga e Benoit Paire.

FRANCIA – SERBIA 0-2

Filip Krajinovic (SRB) b. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 7-5 7-6(5)

Novak Djokovic (SRB) b. Benoit Paire (FRA) 6-3 6-3

Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (FRA) – Janko Tipsarevic/Viktor Troicki (SRB)

GLI ACCOPPIAMENTI DEI QUARTI DI FINALE