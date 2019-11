Davis Cup Finals: Italia già eliminata, nessuna chance di passaggio ai quarti di finale

L’Italia è ufficialmente eliminata dalle Davis Cup Finals 2019 di Madrid: a causa del quoziente game favorevole al Belgio (la formazione guidata da Van Herck ha beneficiato del ritiro dell’Australia nel doppio e dunque ha, a suo favore, un 6-0 6-0 che incide in maniera decisiva), anche in caso di eventuale successo per 2-1 sugli USA (sarebbe stato necessario chiudere l’incontro con non più di quattro giochi concessi agli avversari), la nazionale azzurra è già certa di dover abbandonare la competizione a squadre nella fase a gironi. Non ha alcuna valenza, dunque, il doppio che Simone Bolelli e Fabio Fognini stanno disputando in questi minuti con Sam Querrey e Jack Sock.