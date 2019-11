Davis Cup Finals: Novak Djokovic e Andy Murray criticano il comportamento del Canada

Novak Djokovic, numero due al mondo, ha giocato un ottimo match in Coppa Davis portando il suo contributo nella vittoria odierna della Serbia, ma la sua conferenza stampa è stata contrassegnata da altri problemi.

Tra questi c’è il ritiro del Canada dal doppio, tanto più che gli Stati Uniti hanno finito per vincere con il risultato di 6-0 6-0, qualcosa che potrebbe essere importante e decisivo nella questione della qualificazione per il turno successivo, nella lotta per le due migliori seconde classificate.

“L’ho saputo e sinceramente non mi è piaciuta la cosa, non dovrebbe essere permesso. Mi rendo conto che il Canada era già passato, che voleva far riposare i tennisti. Erano già ai quarti di finale, Aliassime stava tornando da un infortunio ma non è giusto per i suoi avversari.

Gli Stati Uniti finiscono per beneficiare di questa cosa perché hanno vinto 6-0 e 6-0 e questo può fare la differenza nelle qualificazioni per le migliori seconde”.

Anche Andy Murray parla di questo argomento: “Il Canada potrebbe aver pensato che fosse una partita senza significato per loro perché erano già qualificati, ma potrebbe avere implicazioni per le squadre che lottano per il secondo posto. Avrebbero anche avuto due giorni liberi, quindi penso che hanno sbagliato nel non giocare in doppio”.