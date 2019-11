Davis Cup Finals, Italia-Canada 1-2: le parole di Shapovalov e Dancevic

Denis Shapovalov, vittorioso nel suo primo match alle Davis Cup Finals 2019 di Madrid contro Matteo Berrettini, ha così commentato la sua affermazione: “Sono molto contento di aver vinto con un giocatore incredibile come Matteo. Ha avuto una stagione incredibile e sta giocando un grande tennis: vincere la partita, dopo tre tiebreak molto lottati, è bellissimo. Dopo aver raggiunto la semifinale al Madrid Open nel 2018 e aver vinto la Junior Davis Cup nel 2017, posso dire che Madrid è una città molto importante per me, così come per Felix Auger-Aliassime. Vedremo come andrà questa settimana, intanto oggi abbiamo fatto un grande passo“.

Queste, invece, le dichiarazioni del capitano canadese Frank Dancevic: “I miei ragazzi ci hanno messo il cuore ed hanno giocato un grande tennis. Nei singolari abbiamo invertito entrambi i pronostici contro due giocatori più quotati come Fognini e Berrettini: è un grande giorno per il Canada. Non sarà facile recuperare a livello fisico in vista del match di domani (oggi, ndr) perché contro l’Italia sono stati giocati tantissimi set: vedremo in mattinata chi sarà pronto a scendere in campo. Felix Auger-Aliassime si è allenato, ha giocato anche qualche punto ma la sua condizione la valuteremo a ridosso della sfida con gli Stati Uniti“.