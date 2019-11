ITF Tokyo: Jasmine Paolini centra la finale. Da lunedì sarà la n.1 italiana

Jasmine Paolini è in finale nel torneo da 100 mila dollari di Tokyo.

L’azzurra ha sconfitto questa notte in semifinale la cinese Shuai Peng con il risultato di 64 e ritiro della giocatrice asiatica per un problema fisico.

Domani in finale Jasmine sfiderà Shuai Zhang classe 1989 e n.46 WTA.

Con questo successo da lunedì prossimo Jasmine sarà la n.1 italiana alla posizione n.95 WTA.

Camila Giorgi perde un posto ed è alla 97 esima posizione.

W100 Tokyo – Finale

Shuai Zhang [1] vs. Jasmine Paolini [6] ore 05:30



Il match deve ancora iniziare

La partita punto per punto