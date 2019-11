Gli italiani in campo nel circuito Junior (settimana del 25 novembre)

Come di consueto, proponiamo la panoramica completa dei tennisti italiani impegnati nel circuito Juniores nella settimana del 25 novembre. In programma un torneo GA a Merida, in Messico, al quale parteciperà la quattordicenne Gala Arangio (iscritta alle qualificazioni). Da seguire con attenzione, inoltre, il G2 di Kiryat Shmona con Sofia Rocchetti ammessa di diritto nel tabellone principale.

J4 Nairobi (Kenya – G4 – Terra outdoor)

Q: Matteo Covato, Filippo Morroni, Giulio Vecchiarelli

MD: Denis Constantin Spiridon, Luca Fe D’Ostiani, Roberto Miceli

J4 Maribor (Slovenia – G4 – Carpet indoor)

Q: Lorenzo Macioce, Matteo Bonfiglio, Nicola Filippi, Carlo Rosellini

J5 Meknes (Marocco – G5 – Terra outdoor)

Q: Jacopo Denitto, Stefano Papagno

J5 Bassetterre (St. Kitts & Nevis – G5 – Cemento outdoor)

MD: David Polo

JA Merida (Messico – GA – Terra outdoor)

Q: Gala Arangio

J2 Kiryat Shmona (Israele – G2 – Cemento outdoor)

MD: Sofia Rocchetti

J3 Liepaja (Lettonia – G3 – Cemento indoor)

Q: Emma Valletta

J4 Maribor (Slovenia – G4 – Carpet indoor)

Q: Carlotta Moccia, Caterina Pantoli, Alice Volpe, Veronica Sirci

J5 Meknes (Marocco – G5 – Terra outdoor)

Q: Agnese Ceccarelli