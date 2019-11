ATP Finals: Rafael Nadal batte Tsitsipas e spera in Medvedev per approdare alle semifinali

Rafael Nadal ha sconfitto in rimonta Stefanos Tsitsipas (6) per 6-7 (4/7) 6-4 7-5 alle Finals ed ore le uniche certezze del Gruppo Agassi sono infatti l’eliminazione del russo e il passaggio del turno, già sicuro dopo la seconda giornata, del greco.

In caso di vittoria di Medvedev l’iberico vincerebbe il girone e sfiderebbe Federer, mentre se a imporsi dovesse essere il tedesco Federer affronterebbe Tsitsipas e Nadal sarebbe eliminato. Il 33enne spagnolo in ogni caso concluderà la stagione da numero 1 ATP, diventando il giocatore più vecchio a riuscirci, grazie all’eliminazione di Novak Djokovic (2) proprio per mano di Federer.

La partita punto per punto