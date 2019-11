WTA 125 Houston: I risultati con il dettaglio del Day 5

WTA Houston C | Cemento | $162.480 – Ottavi di Finale e Quarti di Finale

Match Court 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Catherine Bellis vs [3] Kirsten Flipkens



Il match deve ancora iniziare

2. Anhelina Kalinina vs [WC] CoCo Vandeweghe



Il match deve ancora iniziare

Match Court 2 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Irina Falconi vs [WC] Bethanie Mattek-Sands



Il match deve ancora iniziare

2. [10] Mandy Minella vs Eugenie Bouchard



Il match deve ancora iniziare

3. Usue Maitane Arconada / Caroline Dolehide vs [2] Ellen Perez / Luisa Stefani (non prima ore: 22:00)



Il match deve ancora iniziare

Match Court 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Catherine Mcnally vs Dalma Galfi



Il match deve ancora iniziare

2. [4] Katarina Zavatska vs [13] Ann Li



Il match deve ancora iniziare

3. [6] Catherine Mcnally OR Dalma Galfi vs [Q] Catherine Bellis OR [3] Kirsten Flipkens



Il match deve ancora iniziare

4. Anhelina Kalinina OR [WC] CoCo Vandeweghe vs [10] Mandy Minella OR Eugenie Bouchard



Il match deve ancora iniziare

5. [1] Sharon Fichman / Ena Shibahara vs Irina Falconi / Catherine Mcnally (non prima ore: 22:00)



Il match deve ancora iniziare

Match Court 5 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [14] Caroline Dolehide vs [2] Taylor Townsend



Il match deve ancora iniziare

2. [11] Usue Maitane Arconada vs [7] Stefanie Voegele



Il match deve ancora iniziare

3. Irina Falconi OR [WC] Bethanie Mattek-Sands vs [14] Caroline Dolehide OR [2] Taylor Townsend



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Katarina Zavatska OR [13] Ann Li vs [11] Usue Maitane Arconada OR [7] Stefanie Voegele



Il match deve ancora iniziare

5. Beatrice Gumulya / Jessy Rompies vs [4] Fanny Stollar / Taylor Townsend (non prima ore: 22:00)



Il match deve ancora iniziare

Match Court 6 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Hayley Carter / Jamie Loeb vs Jacqueline Cako / Olga Danilovic



Il match deve ancora iniziare