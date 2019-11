Da Ortisei: Jannik Sinner approda agli ottavi di finale. Fuori Travaglia (con il programma di domani)

Jannik Sinner ha festeggiato mercoledì sera ad Ortisei nell’ATP Sparkassen Challenger Val Gardena Südtirol la sua prima vittoria. Il 18enne di Sesto Pusteria si è imposto al secondo turno sull’austriaco Lucas Miedler in due set con il punteggio di 7-6(5), 7-5, approdando così agli ottavi di finale.

La stella pusterese, numero 2 del seeding e 95 del mondo, ha affrontato stasera un giocatore molto ostico come Miedler. Sinner aveva vinto entrambi i precedenti contro il numero 275 ATP: l’altoatesino si è imposto sia nel Challenger di Bergamo a febbraio per 7-6, 6-1 che nel Challenger di Orleans ad ottobre con il punteggio di 7-6, 6-2. Oggi il primo set era molto equilibrato fino al 6-6 pari, anche se Sinner sul 2-2 e 4-4 non è riuscito a sfruttare rispettivamente due palle break. Nel tiebreak il beniamino locale è scappato subito sul 5-0. Miedler ha accorciato le distanze sul 5-6, però subito dopo Sinner ha chiuso il set sul 7-5. Piccola curiosità: l’azzurrino ha vinto così per la terza volta di fila il primo set contro l’austriaco nel tiebreak.

Equilibro anche nella seconda frazione di gioco. Sul 4-5 Sinner ha dovuto annullare addirittura tre set point, prima di pareggiare sul 5-5. Nel game successivo il pusterese ha dimostrato ancora una volta tutte le sue qualità, strappando il turno di battuta a Miedler. Sul proprio servizio Sinner ha subito chiuso i giochi, imponendosi dopo un’ora e mezza di gioco per 7-5. Esordio ok per il padrone di casa, che domani negli ottavi di finale se la vedrà non prima delle ore 19 con il connazionale Roberto Marcora (ATP 190), che ha superato oggi Giulio Zeppieri.

Travaglia subito eliminato

Il grande favorito della vigilia, Stefano Travaglia, ha invece già salutato il torneo gardenese. Il 27enne di Ascoli, numero 1 del tabellone ed 83 del mondo, si è dovuto arrendere al secondo turno al connazionale Andrea Pellegrino in due tiebreak per 7-6(2), 7-6(4). Passa invece agli ottavi il numero 11 del seeding, Danilo Petrovic. Il serbo si è imposto al secondo turno sul bielorusso Uladzimir Ignatik in tre set con il punteggio di 6-7(3), 7-6(9), 6-1. Incredibile il secondo tiebreak, dove Petrovic ha dovuto annullare quattro palle match al suo avversario. Avanti pure la testa di serie numero 6 francese Antoine Hoang, che ha avuto la meglio sull’italiano Enrico Dalla Valle, sempre in tre set.

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [12] Maxime Cressy vs [5] Peter Gojowczyk

2. Andrea Pellegrino vs Luca Vanni

3. [15] Elliot Benchetrit vs [3] Salvatore Caruso

4. [10] Sebastian Ofner OR [Q] Francesco Forti vs [7] Dennis Novak

5. [8] Federico Gaio vs [11] Danilo Petrovic

6. [13] Roberto Marcora vs [2] Jannik Sinner (non prima ore: 19:00)

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Antoine Hoang vs Jan Choinski

2. Sergio Martos Gornes / Scott Puodziunas vs [2] Sander Arends / David Pel

3. Teymuraz Gabashvili / Aslan Karatsev vs [PR] Maximilian Neuchrist / Tristan-Samuel Weissborn

4. [WC] Lorenzo Musetti vs [Q] Aldin Setkic OR [14] Bernabe Zapata Miralles

5. [WC] Filippo Baldi / Enrico Dalla Valle OR Daniel Masur / Oscar Otte vs Jamie Cerretani / Maxime Cressy

6. [4] Nikola Cacic / Antonio Sancic vs [WC] Raul Brancaccio / Andrea Pellegrino OR Ivan Sabanov / Matej Sabanov

ATP Sparkassen Challenger Val Gardena Südtirol (46.600 euro di montepremi)

Tabellone principale

2° turno

Andrea Pellegrino (ITA/ATP 353) – Stefano Travaglia (ITA/ATP 86/1) 7:6(2), 7:6(4)

Luca Vanni (ITA/ATP 371) – Filippo Baldi (ITA/ATP 214/16) 6:4, 6:7(3), 6:3

Maxime Cressy (USA/ATP 183/12) – Baptiste Crepatte (FRA/ATP 309) 6:1, 7:6(4)

Peter Gojowczyk (GER/ATP 122/5) – Maximilian Neuchrist (AUT/ATP 701) 6:4, 6:3

Lorenzo Musetti (ITA/ATP 400/WC) – Gianluca Mager (ITA/ATP 119/4) 6:4, 7:5

Beranbe Zapata Miralles (ESP/ATP 206/14) – Aldin Setkic (BIH/ATP 491/Q) 7:6(6), 5:7, 7:5

Sebastian Ofner (AUT/ATP 166/10) – Francesco Forti (ITA/ATP475/Q)

Dennis Novak (AUT/ATP 126/7) – Stefano Napolitano (ITA/ATP 230) 6:3, 7:6(5)

Antoine Hoang (FRA/ATP 125/6) – Enrico Dalla Valle (ITA/ATP 430/WC) 6:7(4), 6:3, 6:3

Jan Choinski (GBR/ATP 288) – Oscar Otte (GER/ATP 163/9) 7:6(9), 6:3

Elliott Benchetrit (FRA/ATP 208/15) – Julian Ocleppo (ITA/ATP 411) 6:3, 6:0

Salvatore Caruso (ITA/ATP 97/3) – Daniel Masur (GER/ATP 245) 4:6, 6:3, 6:4

Federico Gaio (ITA/ATP 154/8) – Viktor Galovic (CRO/ATP 243) 7:6(4), 5:7, 6:3

Danilo Petrovic (SRB/ATP 172/11) – Uladzimir Ignatik (BLR/ATP 308) 6:7(3), 7:6(9), 6:1

Roberto Marcora (ITA/ATP 190/13) – Giulio Zeppieri (ITA/ATP 393) 4:6, 6:3, 7:5

Jannik Sinner (ITA/Sexten/ATP 95/2) – Lucas Miedler (AUT/ATP 275) 7:6(5), 7:5

Ottavi di finale

Andrea Pellegrino (ITA/ATP 353) – Luca Vanni (ITA/ATP 371)

Maxime Cressy (USA/ATP 183/12) – Peter Gojowczyk (GER/ATP 122/5)

Lorenzo Musetti (ITA/ATP 400/WC) – Beranbe Zapata Miralles (ESP/ATP 206/14)

Sebastian Ofner (AUT/ATP 166/10)/Francesco Forti (ITA/ATP475/Q) – Dennis Novak (AUT/ATP 126/7)

Antoine Hoang (FRA/ATP 125/6) – Jan Choinski (GBR/ATP 288)

Elliott Benchetrit (FRA/ATP 208/15) – Salvatore Caruso (ITA/ATP 97/3)

Federico Gaio (ITA/ATP 154/8) – Danilo Petrovic (SRB/ATP 172/11)

Roberto Marcora (ITA/ATP 190/13) – Jannik Sinner (ITA/Sesto Pusteria/ATP 95/2)