Sabato Tomas Berdych saluterà il mondo del tennis a Londra

Con un criptico video messaggio rilasciato stamattina sul proprio profilo Twitter, Tomas Berdych annuncia che sabato a Londra “vi sorprenderò. Non cercate altre informazioni sul web, sabato saprete tutto”.

Il mistero, in realtà, è il segreto di Pulcinella: Berdych annuncerà il proprio ritiro dal tennis Pro, con una piccola cerimonia durante le ATP Finals. Da almeno due anni Tomas soffre di seri problemi all’anca, che non gli permettono di esprimere il suo miglior tennis, fatto di accelerazioni violente e purissime, a trovare vincenti spettacolari.

Il campione ceco, scivolato quest’anno fuori dalla top100 ATP, ha giocato poco e male negli ultimi mesi. Il 2019 era iniziato con segnali incoraggianti: una buona finale a Doha, superato al terzo set dallo scatenato Bautista Agut; ottavi agli Australian Open, sconfitto da un ottimo Nadal, e quindi semifinale a Montpellier. Pareva la stagione del rilancio per Berdych dopo un 2018 difficile.

Purtroppo è stata una breve illusione. Già a Rotterdam l’anca ha nuovamente “presentato il conto”, logorata da troppe battaglie, “scassata” dallo sforzo immane del sostenere la sua stazza imponente, sempre in movimento alla ricerca del giusto impatto con la palla. Uno stress eccessivo, per lui letale a 34 anni suonati. Berdych si è fermato per curarsi dopo Indian Wells. È rientrato a Wimbledon, dove ha perso all’esordio dall’emergente Fritz. Ci ha riprovato a Winston-Salem, e quindi a US Open, lottando con grande dignità, ma perdendo dallo sconosciuto Jenson Brooksby. Qua è calato il sipario sulla sua stagione e, probabilmente, sulla sua carriera.

Aspettiamo l’annuncio ufficiale per un saluto più corposo e meritato, ma già da tempo sul tour mancano terribilmente quelle accelerazioni micidiali frutto di impatti clamorosi, puliti, bellissimi, che l’hanno reso uno dei tennisti più spettacolari da ammirare.

Marco Mazzoni

@marcomazz